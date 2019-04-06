شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الروسي يُغادر القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

غادر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، القاهرة بعد عصر اليوم السبت، عقب زيارة استغرقت يومين.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد استقبله اليوم، بحضور سامح شكري وزير الخارجية والوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة، وميخائيل بوجدانوف نائب وزير الخارجية الروسي والسفير الروسي بالقاهرة.

Advertisements

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي سعي مصر لترسيخ الشراكة مع روسيا في المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية، وهو ما تجسد في بلورة عدد من المشروعات المهمة التي يتعاون البلدان في تنفيذها داخل مصر، مثل مشروع محطة الضبعة النووية، والمنطقة الصناعية الروسية في محور قناة السويس، والتعاون في مجال تطوير منظومة السكك الحديدية.

كما عقدت جلسة مباحثات اليوم بين وزير الخارجية سامح شكرى ونظيره الروسى سيرجى لافروف، تناول الجانبان خلالها العلاقات المتميزة التى تربط بين مصر وروسيا وسبل تعزيزها فى مختلف المجالات، إلى جانب القضايا والملفات بالمنطقة والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ومن المقرر أن يتوجه لافروف إلى الأردن في زيارة عمل.