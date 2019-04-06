شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة» تواصل حملاتها على شركات صناعة الورق بقنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت وزارة البيئة من خلال الفرع الإقليمى لجهاز شؤون البيئة بقنا حملاتها التفتيشية على شركات صناعة الورق تم خلالها أخذ عينات من مياه الصرف الصناعي للشركة وعمل التحاليل الحقليه الخاصة بالعينات، بالإضافة إلى مراجعة السجلات البيئية للمصنع وسجل المواد والمخلفات الخطرة ،كما مراجعة التعاقدات الخاصة بالتخلص من المخلفات الصلبة والخطرة وخطة الطوارئ.

وقامت الحملة أيضاً بالمرور على الوحدات الإنتاجية المختلفة ومخازن وأماكن تخزين المخلفات الصلبة والخطرة ورصدت الحملة بعض المخالفات، وتم تحرير محضر بها لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.