شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة «طرق الأبواب» تنهي أعمالها في واشنطن بعقد 89 اجتماعًا مع مسؤولين أمريكيين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عمر مهنا، رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي، إن بعثة طرق الأبواب هذا العام عرضت بشكل دقيق رؤية مجتمع الأعمال بمصر للتطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية على الجانب الأمريكي وحرصت على مقابلة ممثلي وجهات نظر مختلفة منها ما يقف مع مصر بوضوح مثل الإدارة والبنتاجون، ومنها ما يميل إلى مصالح إسرائيل مثل الايباك، أو إلى صالح الإخوان مثل معهد ودروويلسون بل ومنها ما يأخذ مواقف متطرفة وبشكل مستمر ضد مصر مثل مشروع الشرق الأوسط للأمن، مضيفا: «كنا على ثقة في صحة ما نعتقده بأهمية الشراكة مع الولايات المتحدة وأهمية التعديلات الدستورية لتحقيق استقرار طال تطلع الشعب إليه وأهمية المنظور المصري الشامل لحقوق الإنسان والذى يشمل الحق في التنمية».

من جهته، ذكر طارق توفيق، رئيس غرفة التجارة الأمريكية، أن «الإدارة الأمريكية ترفض عمل اتفاقيات تجارة حرة متعددة الاطراف لكنها لا تمانع في اتفاقيات ثنائية ومن هنا فالباب مفتوح لإبرام اتفاق بين مصر وأمريكا وتدعم الشركات الأمريكية الكبرى ذلك غير أنه لا توجد مفاوضات حاليا في هذا الشأن»، مضيفا أن «بدء مفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة سيسهم في تحسين منظومة التجارة المصرية من خلال إصلاح المواصفات والجمارك وإزالة الإجراءات العميقة ورفع الجودة».

جاء ذلك خلال اللقاءات التي عقدها أعضاء بعثة طرق الأبواب التابعة للغرفة والتي أنهت زيارتها لواشنطن التي استمرت على مدى خمسة أيام.

وأكد «توفيق» أن بعثة طرق الأبواب هذا العام تعد من أفضل البعثات التي قامت بها الغرفة، مضيفا: «السنوات الماضية كانت توجد منغصات في كل مرة، لكن هذه المرة لم نجد أي شىء من ذلك، باستثاء بعض الانتقادات غير المحددة حول حقوق الإنسان، وقد عرضت البعثة ما تحقق على صعيد الإصلاح الاقتصادى وقصص النجاح المختلفة وآخرها التطور الكبير في قطاع السياحة والذى أعاد ٢ مليون إلى العمل وكذا ما يتم على صعيد البنية التحتية ومكافحة الفساد وتوسيع المعمور المصرى».

Advertisements

وأشار إلى أن «البعثة شرحت آخر نتائج الحوار المجتمعى حول التعديلات الدستورية، وكيف أنها أصبحت محل قبول من القضاء وبينا ارتباط مصر بالمدرسة الفرنسية في الفقه الدستورى وهي التي تحيز إنشاء مجلس تنسيقى بين أجهزة القضاء وأن ذلك لا يخل بالاستقلال».

من جهته، أوضح عمر مهنا أن بعثة طرق الأبواب إلى واشنطن عقدت نحو 89 اجتماعا مع مؤسسات رسمية أمريكية ومراكز أبحاث، وهيئات دولية على مدار الأيام الماضية، منها 33 اجتماعا مع أعضاء الكونجرس الأمريكي، و10 اجتماعات مع مساعدين لنواب، و6 مع قيادات مساعدين لنواب بالكونجرس واجتماع مع إدارة أبحاث الكونجرس التي تصدر تقرير سنوي عن مصر.

وأكد «مهنا»، في تصريحات للوفد الإعلامى المرافق للبعثة في ختام أعمالها، أن أعضاء البعثة عقدوا اجتماعات مع مع مكتب التجارة الأمريكي، وبنك التصدير والاستيراد، ومجلس الأمن القومي، ووزارات الطاقة والخارجية والخزانة، وهيئة المعونة الأمريكية، فضلا عن اجتماعات مع صندوق النقد والبنك الدوليين، وهيئة التمويل الدولية، موضحا أن اللقاءات شملت أيضا مراكز الأبحاث المؤثرة في واشنطن، حيث تم عقد نحو 21 اجتماعا مع عدد من المراكز البحثية أبرزها «معهد الخليج العربي»، ومعهد دراسات الشرق الأوسط للأمن، ومعهد واشنطن ولقاء مع الكاتب توماس فريدمان.

ولفت إلى أن أفراد البعثة استعرضوا خلال الاجتماعات قصص النجاح الاقتصادي في مصر، وأنه تم التركيز على أدوات القوى الناعمة المصرية في المنطقة العربية، خاصة بعد استضافة مؤتمر القمة العربية الأوروبية في شرم الشيخ وتطور الإنتاج السينمائي المصري وحصول المصريين على جوائز عالمية في الفن والرياضة.

وذكر أنه تم التطرق إلى الزيارة المرتقبة للرئيس عبدالفتاح السيسي إلى واشنطن، والتي تتزامن مع مرور 40 عاما على توقيع معاهدة السلام، وتأتي بعد انعقاد القمة العربية في تونس، ما يعطي أهمية كبيرة لتلك الزيارة، موضحا أن «أعضاء البعثة أكدوا خلال اللقاءات أن القطاع الخاص في مصر يرى أن هناك حوارا مجتمعيا يجري حاليا حول التعديلات الدستورية، وأن الشعب المصري يريد الاستقرار والتنمية نظرا لتعرضه لحالة إنهاك شديدة بعد 2011».

وأكد أن «ملف حقوق الإنسان لم تتم إثارته إلا على نطاق ضيق خلال اللقاءات مع بعض أعضاء الكونجرس فقط، لكنه لم يُثر من جانب أي مسؤول في الإدارة الأمريكية في أي لقاء»، موضحا أنه تم الإشارة خلال اللقاءات إلى أن مفهوم حقوق الإنسان يتسع ليشمل توفير السكن والملائم والمعيشة الكريمة للشعب، وهو ما تعمل عليه الحكومة المصرية، لافتا إلى أن الغرفة الأمريكية والمركز المصري للدراسات الاقتصادية قاما بالبدء في عمل دراسات بحثية عن أثر إبرام اتفاق تجارة حرة مع أمريكا وتأثيراته على الاقتصاد المصري.