شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تشيد بمعدل الإنجاز بمستشفى الزهور ببورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، يرافقها اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، السبت، أعمال التجهيزات الجارية بمستشفى الزهور العام، للوقوف على معدلات الإنجاز قبل بدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.

وأشادت «زايد» بحجم الإنجاز الجاري من أعمال وتجهيزات، وحرصت على مراجعة شبكات وخزانات الأكسجين، والغازات، كما وجهت بسرعة الانتهاء من كل التجهيزات والتشطيبات الخارجية والاهتمام بالواجهات والأسوار الخارجية للمستشفى بما يليق بحجم الإنجاز المبزول.

كما وجهت الوزيرة بسرعة إنهاء التجهيزات الطبية وغير الطبية الخاصة بالمستشفى وفقا للجدول الزمني المحدد، تمهيدا لتطبيق المنظومة في مطلع شهر يوليو المقبل.