شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصري ببرلين يبحث التعاون في تطبيقات الذكاء الاصطناعي في معرض هانوفر الصناعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام السفير بدر عبد العاطي، سفير مصر في ألمانيا بجولة تفقدية في معرض هانوفر الصناعي الذي يعد أكبر معرض صناعي على مستوى العالم متخصص في مجال تطبيقات الذكاء الاصطناعي والرقمنة والجيل الرابع والخامس للاتصالات، وميكنة العمليات الصناعية، ووسائل التنقل الحديث الكهربائي والذكي، ويشارك فيه أكثر من 6500 شركة ومعهد بحثي سواء من ألمانيا أو من مختلف أنحاء العالم وخاصة القارة الأوروبية والولايات المتحدة والصين واليابان.

تأتي مشاركة «عبدالعاطي» في ضوء الاهتمام المصري المتنامي بالاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي والرقمنة والميكنة الصناعية في مختلف القطاعات الصناعية في ظل خطط التحديث التطوير الجارية على مختلف الأصعدة، ولاسيما بناء 14 مدينة جديدة، وتطوير نظم التنقل الذكي والكهربائي، وتطوير الاستراتيجية المصرية الوطنية للذكاء الاصطناعي.

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وأجرى سفير مصر في برلين على هامش الجولة عددا من اللقاءات الثنائية مع كبرى الشركات الألمانية والعالمية والاتحادات الصناعية الألمانية المعنية، وفي مقدمتها الاتحاد الألماني للصناعات الإلكترونية والميكانيكية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي «ZVEI»، والاتحاد الألماني لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والرقمنة «Bitkom»، بهدف بحث فرص التعاون مع الجانب المصري وتدريب الكوادر المصرية على استخدام هذه التكنولوجيا المتقدمة بكفاءة وفعالية، فضلا عن نقل وتوطين التكنولوجيا في هذه المجالات للجانب المصري.

كما قام «عبدالعاطي» بتفقد جناح العرض الخاص بشركة «ABB» العالمية ومقابلة كبار مسؤولي الشركة الذين أثنوا على مستوى علاقات التعاون القائمة بين مصر والشركة.

وتضمن جناح الشركة عرض بعض المنتجات من المحولات الكهربائية ولوحات توزيع الكهرباء التي يتم تصنيعها في مصر من خلال مصنع الشركة في العاشر من رمضان، إلى جانب عرض منتجات الشركة المتنوعة القائمة على تطبيقات الذكاء الاصطناعي والرقمنة والخاصة بشحن وسائل التنقل الكهربائي سواء سيارات الركوب الكهربائية أو حافلات نقل الركاب والشاحنات الكهربائية.

كما أكد مسؤولو الشركة حرصهم على توسيع نشاط الشركة في السوق المصري في ضوء عمليات التحديث الجارية في مصر وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الذكية والاهتمام المصري المتنامي بقطاع التنقل الكهربائي والذكي، حيث تم الاتفاق على تكثيف الاتصالات والمشاورات خلال الفترة المقبلة.

جولة تفقدية للدكتور بدر عبد العاطي سفير مصر في المانيا، بمعرض هانوفر الصناعي في برلين

جولة تفقدية للدكتور بدر عبد العاطي سفير مصر في المانيا، بمعرض هانوفر الصناعي في برلين

جولة تفقدية للدكتور بدر عبد العاطي سفير مصر في المانيا، بمعرض هانوفر الصناعي في برلين