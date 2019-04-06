شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة: ما تردد حول إصابة محصول القمح بـ«الصدأ الأصفر» مبالغ فيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة، إن زراعة القمح على مصاطب تمثل تطوراً كبيراً فى زراعة القمح والذى يعد محصولاً استرتيجياً لمصر، مشيراً إلى أن مراكز البحوث الزراعية قامت بتعديل الماكينات الزراعية المستخدمة فى زراعة القمح لتكون صالحة لزراعة القمح على مصاطب، مما يعد ذلك توفيراً للمال والجهد والوقت والمياه ويساهم فى تطوير زراعة القمح على مصاطب من حيث المساحة والإنتاجية.

وأوضح الوزير، خلال تفقده أحد الحقول الزراعية المنزرعة قمح على مصاطب بقرية المسلمية التابعة لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق في محافظة الشرقية، السبت، أن ما تردد حول إصابة محصول القمح بما يسمي الصدأ الأصفر هو أمر مبالغ فيه وغير مبرر، وأن حقيقة الأمر قيام بعض المزارعين في وجه بحري بزراعة أصناف مخصصة للزراعة في وجه قبلي وفي مساحات محدوة جدا، مؤكدا أن محصول القمح هذا العام مبشر جداً وهناك تنسيق كامل مع وزارة التموين في تجهيز الشون وتسهيل إستلام المحصول وسداد قيمته.

من جانبه، أكد محافظ الشرقية أن المحافظة رائدة فى زراعة القمح على مصاطب وهناك نماذج لحقول ارشادية بمراكز المحافظة مؤكداً ان الفترة القادمة ستشهد تنسيقاً كاملاً بين المحافظة و وزارة الزراعة لتطوير منظومة زراعة القمح على مصاطب نظراً لأهميتها فى توفير المياه المستخدمة لري الأراضي الزراعية والتى تمثل تحدياً كبيراً خلال الفترة القادمة.