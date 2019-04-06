شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يجازي مسؤول النظافة بالهرم وسائق لودر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، السبت، مجازاة مسؤول نظافة الهرم بخصم 10 أيام من راتبه وذلك لتدني مستوى النظافة بالهرم ومجازاة سائق معدة لودر لقيامه أثناء رفع مخلفات الرتش بتكسير عدد من البلدورات الموجودة بالجزيرة الوسطى بشارع ترعة المنصورية بعد تطويرها.

وقال محافظ الجيزة، إنه حريص على المتابعة الميدانية للوقوف على مدى الخدمات المقدمة للمواطنين ومتابعتها على أرض الواقع، كما حرص المحافظ على متابعة حالة النظافة وأعمال التطوير التي تتم بالمنطقة الأثرية استعداداً لاستقبال قرعة كأس الأمم الأفريقية.

Advertisements

وأوضح «راشد»، أن محافظة الجيزة ستشهد إقبال العديد من الوفود الأفريقية والدولية يوم 12 إبريل من الشهر المقبل لإجراء قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية بمنطقة الأهرامات الأثرية بجوار تمثال أبوالهول للمشاركة في الحدث.

وأعرب المحافظ عن سعادته البالغة لوجود اقبال من الوفود السياحية بالمنطقة الأثرية، موكدًا على أن الدولة حريصة على الاهتمام بالمزارات والمناطق السياحية لجذب الزوار للعمل على تنشيط حركة السياحة للدفع بعجلة الاستثمار، حيث وجه رئيس حي الهرم بسرعة الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة الأرصفة، مؤكداً على رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة بتكثيف أعمال النظافة على مدار اليوم والاهتمام بالشوارع الفرعية ورفع كفاءة النظافة بها وتجريدها وعدم السماح بتراكم المخلفات بها.

وأضاف شفيق جلال، رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل الجيزة، أن الهيئة تقوم بالدفع بـ 3 سيارات سعة 12 متر مكعب بصفة يومية لرفع مخلفات القمامة والخيل بالمنطقة الأثرية.

تصريحات المحافظ جاءت خلال جولة بحي الهرم والمنطقة الأثرية رافقه خلالها اللواء جمال عبدالرشيد، رئيس مدينة الجيزة، وأيمن عتريس، رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية، وشفيق جلال، رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل الجيزة.

جوله لمحافظ الجيزة لمتابعة حالة النظافة