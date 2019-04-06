شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تزور زينب الكفراوي وتتابع الأعمال الإنشائية بمستشفيات بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، برفقة اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بعد ظهر السبت، بزيارة الفدائية زينب الكفراوي إحدى بطلات المقاومة الشعبية للعدوان الثلاثي على بورسعيد، والتي تتلقى العلاج في مستشفى بورسعيد العسكري.

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حيِّت وزيرة الصحة الفدائية زينب الكفراوي، مؤكدة أن ما قامت به محفور في ذاكرة التاريخ، وتابعت الوزيرة والمحافظ أعمال رفع كفاءة َوتطوير مستشفيات بورسعيد ضمن الاستعداد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وتفقدت الدكتورة هالة زايد مستشفي بورفؤاد العام للوقوف على أعمال التطوير الجارية بها.

وأشادت وزيرة الصحة ومحافظ بورسعيد بمستوى الأداء في الأعمال الإنشائية والتي شهد تطورا كبيرا مطالبا باستمرار تكثيف الجهود من أجل إنهاء كافة الأعمال وفقا للتوقيتات المحددة، وتقع المستشفى على مساحة 8000 متر، وستضم بعد التطوير 10 تخصصات مختلفة ( الباطنة، والغسيل الكلوي، والجراحة، وأمراض النسا، والأطفال، والعظام، والأنف والأذن، فضلاً عن أقسام التخدير والعناية المركزة)، وستحتوي المستشفي على 28 سريراً مجانيًا، و16 سريراً اقتصادياً، و12 سرير عناية مركزة، و4 حضانات، و21 سرير استقبال.

كما ستضم المستشفى أجهزة للأشعة العادية والموجات فوق الصوتية، والمناظير والأشعة المقطعية وأجهزة رسم قلب وماموجرام، وستبلغ القوى البشرية العاملة في المستشفى 492 من ضمنهم أطباء بشريون وأطباء أسنان وأطباء علاج طبيعي وصيدلي وهيئة التمريض والإداريون وأخصائيو تغذية. ورافق الوزيرة والمحافظ كل من الدكتور محمد هاني غنيم، نائب المحافظ والدكتور عادل تعيلب، مدير عام مديرية الشؤون الصحية.

وزيرة الصحة ومحافظ بورسعيد يزورا زينب الكفراوى

وزيرة الصحة ومحافظ بورسعيد يزورا زينب الكفراوى