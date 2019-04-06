شكرا لقرائتكم خبر عن «القوى العاملة» تطلق البرنامج التدريبي الأول لمبادرة «مصر بكم أجمل» بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن مبادرة «مصر بكم أجمل»، التي تنفذها وزارة القوى العاملة بالمحافظات، بالتعاون مع صندوق التمويل والتدريب والتأهيل، تهدف إلى تهيئة الأجواء المناسبة لتحقيق الاستفادة القصوى للمتدربين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وإتاحة فرص عمل لهم بالقطاع الخاص لتوفير حياة كريمة، فضلًا عن إيجاد مشروعات صغيرة لهم.

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جاء ذلك خلال الرسالة التي وجهها الوزير، اليوم السبت، في بدء إطلاق البرنامج التدريبي الأول لمبادرة «مصر بكم أجمل» لتأهيل وتدريب ذوى القدرات الخاصة بمديرية القوى العاملة بالإسكندرية والذى يستمر لمدة أسبوع، وذلك بحضور 40 متدربا من ذوى الاحتياجات الخاصة سيتم تدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل.

وقال مجدي سعد مدير المديرية، إن البرنامج التدريبي يشمل التدريب على حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة في ظل القانون رقم 10 لسنة 2018، وحقوق وواجبات العامل وأحكام السلامة والصحة المهنية في العمل والمنزل ،فضلا التدريب على ريادة الأعمال وإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة.

حضر الافتتاح مصطفي عيادة مدير عام الإدارة العامة للعمالة غير المنتظمة بوزارة القوي العاملة، وعبدالونيس عبدالله وكيل المديرية، والدكتور محمد مختار مدير إدارة خدمة المواطنين بالمجلس القومي لشئون الإعاقة، وعطيات سيد أبوزيد، مسؤول ملف مبادرة «مصر بكم أجمل».

البرنامج التدريبي الأول لمبادرة «مصر بكم أجمل» لتأهيل وتدريب ذوى القدرات الخاصة بالإسكندرية