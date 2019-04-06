شكرا لقرائتكم خبر عن انتحار متهم من الطابق الخامس من نافذة سرايا النيابة بمحكمة مطوبس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
فاجأ «ح.م.ع.ب.»، عاطل، ٢٦ سنة، الحرس الخاص به بالقفز من نافذة مجمع محاكم مدينة مطوبس بالطابق الخامس أثناء عرضه على النيابة العامة للتحقيق معه في قضية مخدرات، وكان تحت سيطرة مخدر، حيث كان قد سبق القبض عليه ليلا لاتهامه في قضية مخدرات.
وهو من أحد قرى مركز مطوبس وتم نقله جثة هامدة لمستشفى مطوبس العام، وأحيل للطب الشرعي بكفرالشيخ، وانتقلت القيادات الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ لمركز شرطة مطوبس لإجراء التحريات اللازمة عن الواقعة.
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