شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تشدد على الانتهاء من تجهيزات مستشفى بورفؤاد قبل منتصف يونيو المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شددت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، على الانتهاء من كافة أعمال التجهيزات بمستشفى بورفؤاد العام قبل منتصف يونيو المقبل.

جاء ذلك خلال زيارتها التفقدية، السبت، يرافقها اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، لعدد من المنشآت الطبية ضمن الاستعدادات لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن الوزيرة، أشادت بمستوى الإنجاز الجاري بالمستشفى، مشددةً على الإنتهاء من جميع التشطيبات النهائية الخاصة بواجهة المستشفى، والتجهيزات الخاصة بالتكييفات والمفروشات الغير طبية، والأسانسيرات حتى يكون المستشفى على أكمل وجه قبل انطلاق المنظومة الجديدة.