شكرا لقرائتكم خبر عن وقفة احتجاجية لعدد من ممرضات مستشفى التأمين الصحي بالسويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت عدد من ممرضات مستشفى التأمين الصحي بمنطقة حوض الدرس في السويس، وقفة احتجاجية لعدة دقائق، اليوم السبت، احتجاجا على واقعة اعتداء أسرة مريض على ثلاثة من زملائهن بالضرب.

وقالت ممرضة إن ثلاثة من زميلاتها توجهن إلى قسم الشرطة ثم انتقلن إلى جهات التحقيق بعد ادعاء اسرة المريض اعتداء الممرضات عليهم عكس الحقيقة، إلا أن الممرضات اضطررن للتنازل عن المحضر لأعمارهن الصغيرة التي تتراوح ما بين 17 و18 عاما بسبب صعوبة الموقف ودخولهن قسم شرطة لأول مرة في حياتهن.

من جانبه، قال الدكتور محمود عبدالنبي، نائب مدير مستشفى التأمين الصحي بالسويس، إنه تم احتواء الموقف وتهدئة الممرضات الغاضبات على زملائهن، مضيفا أن العمل داخل مستشفى التأمين الصحي بالسويس يسير بشكل منتظم وتقديم كل الخدمات الصحية الطبية للمرضي التي هي حق أصيل لهم.