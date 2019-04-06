شكرا لقرائتكم خبر عن موجز أخبار الساعة 1 ..مد فترة سداد تكاليف حج القرعة حتى الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الموقع الالكترونى لـ" الخليج 365" على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها مد فترة سداد تكاليف حج القرعة حتى الأربعاء المقبل

وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:





تقرر مد فترة سداد تكاليف الحج حتى يوم الأربعاء 10/4/2019 بكافة فروع البنوك الوطنية "البنك الأهلى المصرى – بنك القاهرة – بنك مصر)، ومكاتب هيئة البريد المصرى المنتشرة على مستوى الجمهورية للتيسير على المواطنين .





أحالت الدائرة 5 إرهاب، بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، أوراق 7 متهمين إلى فضيلة مفتى الجمهورية، قضية المعروفة إعلاميا "الهجوم على فندق الأهرمات الثلاثة"، وحددت جلسة 22 يونيو المقبل للحكم فى القضية التى تشمل 26 متهما.





أحالت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، أوراق 7 متهمين إلى فضيلة مفتى الجمهورية، وذلك فى قضية "الهجوم على فندق الأهرمات الثلاثة"، وحددت جلسة 22 يونيو المقبل للحكم عليهم.

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استقبل وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم السبت، وزير خارجية روسيا سيرجى لافروف فى قصر التحرير .





قررت الدائرة 28 إرهاب، بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، والمنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم السبت، تأجيل إعادة محاكمة المتهم مصطفى محمود المتهم بقضية "اغتيال النائب العام"، والصادر بحقه حكما غيابيا بالسجن 15 سنة، لجلسة 8 مايو لمرافعة الدفاع.





يقود حزب الليكود الإسرائيلى الذى يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حملة شعواء ضد الأحزاب اليهودية المنافسة له، فى الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها فى 9 أبريل الجارى.





عقد النادى الثقافى المصرى بالولايات المتحدة الأمريكية، والهيئة القبطية المصرية، ندوة للجالية المصرية فى الولايات المتحدة عن التعديلات الدستورية بولاية نيوجيرسى بحضور عدد كبير من أعضاء الجالية.

وأكد المهندس عادل عجيب، رئيس الهيئة القبطية، أن مصر دولة عظيمة، مشدداً على دعمه للتعديلات الدستورية المقترحة، وقال " نحن مع الرئيس السيسى ونتمنى أن تكون هناك مشاركة كبيرة من المصريين فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية".