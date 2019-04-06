شكرا لقرائتكم خبر عن اعتقال رجل هدد بقتل النائبة الأمريكية إلهان عمر ووصفها بالإرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قالت وكالة "الأسوشيتيد برس" الأمريكية إنه تم توجيه تُهم لرجل من غرب نيويورك بالتهديد بقتل النائبة الأمريكية إلهان عمر من مينيسوتا ، وهي واحدة من أوائل النساء المسلمات اللائي يعملن في الكونجرس.

وأعلن المدعون الاتحاديون الجمعة أنه تم إلقاء القبض على باتريك كارلينو جونيور بعد إجراء مكالمة تهديد لمكتب عمر في واشنطن العاصمة الشهر الماضي.

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي في شكوى جنائية أن كارلينو وصف إلهان بأنها "إرهابية" وهدد بإطلاق النار عليها. وقال المكتب أيضًا إن كارلينو بدا غاضبًا أثناء المكالمة ، لكنه "قام بتهجئة اسمه بشكل صحيح وقدم معلومات الاتصال" إلى أحد الموظفين.

وقال كارلينو لمكتب التحقيقات الفيدرالي إنه وطني ، "يحب الرئيس وأنه يكره المسلمين المتطرفين في حكومتنا" ، على حد قول الشكوى.

Advertisements

ولم تذكر السلطات متى تم اعتقال كارلينو. ورفض محاميه التعليق، بحسب "الأسوشيتيد برس".

وكانت عمر أثارت جدلا واسعا، مرة لإدلائها بتصريحات اعتبرها البعض معاداة للسامية، ومرة لربط اسمها بمنظمات تابعة لجماعة الإخوان.

وأوضحت الوكالة أن عمر ، وهو أمريكية من أصول صومالية ،تتلقى تعليقات معادية للإسلام وعنصرية.

ومثل كارلينو أمام المحكمة الجمعة وهو محتجز حاليا في انتظار جلسة محاكمة جديدة تعقد في 10 أبريل، وفقا لبيان صادر عن وزارة العدل.