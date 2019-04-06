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شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يستقبل نظيره الروسى فى قصر التحرير.. ومؤتمر صحفى بعد قليل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
استقبل وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم السبت، وزير خارجية روسيا سيرجى لافروف فى قصر التحرير .
مباحثات مصرية روسية
ويعقب اللقاء مؤتمر صحفى مشترك بين شكرى ونظيره الروسى يتطرق إلى موقف البلدين من الأزمات الإقليمية، والموقف الروسى من عودة الطيران إلى مطارى شرم الشيخ والغردقة.
واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم بقصر الاتحادية، وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرجى لافروف.
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