شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يستقبل نظيره الروسى فى قصر التحرير.. ومؤتمر صحفى بعد قليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

استقبل وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم السبت، وزير خارجية روسيا سيرجى لافروف فى قصر التحرير .



مباحثات مصرية روسية

ويعقب اللقاء مؤتمر صحفى مشترك بين شكرى ونظيره الروسى يتطرق إلى موقف البلدين من الأزمات الإقليمية، والموقف الروسى من عودة الطيران إلى مطارى شرم الشيخ والغردقة.

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واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم بقصر الاتحادية، وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرجى لافروف.