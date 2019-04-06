شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: نصف ما ارتكبته الجماعات الاسلامية من جرائم بسبب مصطلح الخلافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال وزير الاوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، خلال مناقشة رسالة دكتوراة حول التعديلات الدستورية، المقدمة من الباحث محمد الشحات منصور، إن مصطلح الخليفة والخلافة لا يفضل استخدامه ويجب استبداله بالحاكم قائلا إن نصف ما ارتكبته الجماعات الاسلامية من جرائم بسبب كلمة الخليفة والخلافة.

وأعلن الوزير أن مناقشة رسالة علمية حول صلاحيات رئيس الجمهورية علنًا، أكبر دليل علي صحة المناخ السياسي أنه لا يوجد سقف للحرية السياسية ما دامت موضوعية ومنظبطة.

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وأوضح جمعة علي جواز التعديل خاصة في الدساتير التي توضع في المراحل الانتقالية تكون انتقالية واخطر المراحل هي مراحل التحول وفي مرحلة انتقالية لا يمكن ان يكون له طابع الثبات فعندما تستقر الدول تاتي التعديلات من واقع استقرار وهدوء مما يؤكد ما ذهب الية الباحث عقد مواطنة مبني علي المصلحة واذا تطلبت المصلحة فهي الحاكمة.