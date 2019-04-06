شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الروسى يغادر القاهرة بعد لقاء الرئيس السيسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر مطار القاهرة الدولى منذ قليل سيرجى لافروف وزير الخارجية الروسى بعد زيارة التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسى لبحث عدد من الملفات المشتركة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، استعرض مع وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف العلاقات الثنائية مع روسيا الاتحادية والمشروعات الهامة التى يتعاون البلدان فى تنفيذها داخل مصر.

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وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن "لافروف" أكد التزام روسيا بتعهداتها التنموية وتنفيذ مشروعاتها فى مصر، وفق اتفاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.

كما استعرض الرئيس جهود مصر فى مكافحة الاٍرهاب، أكد لافروف تأييد روسيا لتلك الجهود وعزم موسكو مواصلة التنسيق والتعاون مع مصر فى هذا المجال على مستوى الأجهزة والمؤسسات المعنية.

وشدد الرئيس على ضرورة التحرك العاجل وتكاتف جهود المجتمع الدولى لوقف تدهور الأوضاع فى ليبيا ولتقويض انتشار التنظيمات المتطرفة حيث أن عامل الوقت يعد حاسمًا للغاية.