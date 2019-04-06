شكرا لقرائتكم خبر عن "لافروف" يؤكد لـ السيسي التزام روسيا بتعهداتها التنموية وتنفيذ مشروعاتها بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف العلاقات الثنائية مع روسيا الاتحادية والمشروعات الهامة التي يتعاون البلدان في تنفيذها داخل مصر.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن "لافروف" أكد التزام روسيا بتعهداتها التنموية وتنفيذ مشروعاتها في مصر، وفق اتفاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.

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كما استعرض الرئيس جهود مصر في مكافحة الاٍرهاب، اكد لافروف تأييد روسيا لتلك الجهود وعزم موسكو مواصلة التنسيق والتعاون مع مصر في هذا المجال على مستوى الأجهزة والمؤسسات المعنية.

وشدد الرئيس علي ضرورة التحرك العاجل وتكاتف جهود المجتمع الدولي لوقف تدهور الأوضاع في ليبيا ولتقويض انتشار التنظيمات المتطرفة حيث ان عامل الوقت يعد حاسماً للغاية.