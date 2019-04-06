شكرا لقرائتكم خبر عن المتهم بحادث مقتل إمام مسجد الهرم: قتلته لأنه إبليس وأنا خليفة الله بالأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعترف "أحمد.م 42 سنة عاطل عن العمل، والمتهم بقتل "محمد.ع" 35 سنة خطيب زاوية الرحمة بمنطقة الهرم بالجيزة بالاتهامات المسندة إليه، قائلًا، أنه قتله لأنه "إبليس"، وادعى أنه خليفة الله فى الأرض المخول له تطهيرها.

واستمعت جهات التحقيق لأقوال زوجة المتهم والتى قالت أنها انفصلت عن زوجها منذ فترة، بسبب خلافات زوجية، وأنه أعطاها كل مستحقاتها، وبما فيها منقولات الزوجية، وأنها لا تعرف شيئا عن الأفكار والمعتقدات التى يروج لها.

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وعلى جانب آخر تسلمت جهات التحقيق أحرز القضية وهى عبارة عن السكين المستخدم فى الجريمة (سكينة مطبخ كبيرة الحجم)، وتم إرسالها للمعمل الجنائى لفحصها وكتابة تقرير واف عنها.

وتواصل النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقاتها فى واقعة مقتل خطيب زاوية الرحمة بحى الهرم، حيث استمعت لأقوال عدد من شهود العيان والمصلين الذين ألقوا القبض على المتهم.