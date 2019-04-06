شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة آباى الكازاخستانية: مناهج الأزهر تعبر عن صحيح الدين الإسلامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، اليوم السبت، الدكتور طاهر باليكبايف، رئيس جامعة آباى فى كازاخستان، لمناقشة أوجه التعاون المشترك.

وقال الشيخ صالح عباس، إن الأزهر يحمل على عاتقه تبليغ رسالة الإسلام السمحة ونشر وسطيته فى مختلف أنحاء العالم، مضيفًا أن الأزهر تربطه بكازاخستان ومؤسساتها التعليمية صلات وثيقة، يعززها الإرث التاريخى الكبير الذى ساهم به علماء كازاخستان فى الحضارة الإسلامية، وقام الأزهر على حفظه ودراسته.

وأضاف عباس، أن الأزهر على استعداد لدعم جامعة آباى الكازاخية فى التخصصات العربية والشرعية، من خلال ابتعاث الأزهريين المتخصصين، وتدريب الأساتذة الكازاخيين فى هذه التخصصات، والتبادل العلمى والبحثى بين جامعة الأزهر وجامعة آباى، بالإضافة إلى مراجعة وتقييم المناهج المعتمدة فى الجامعة الكازاخية.

Advertisements

من جانبه أعرب رئيس جامعة آباى عن تقدير بلاده الكبير للأزهر الشريف لما يبذله من جهود متواصلة لنشر قيم التعايش السلمى والسلام بين أتباع مختلف الأديان، مبينًا أن مشاركة الإمام الأكبر فى مؤتمر زعماء الأديان الذى نظمته كازاخستان فى أكتوبر الماضى، أسهمت فى إنجاح المؤتمر، لما يمثله الإمام الأكبر من ثقل ورمزية عالمية.

وأبدى باليكبايف تطلع جامعة آباى لمزيد من دعم الأزهر الشريف لتطوير العلوم الإسلامية وتدريس اللغة العربية، مبينًا أن مناهج الأزهر الشريف تعبر عن صحيح الدين الإسلامي؛ لذلك تحرص كازاخستان على تعليم أبنائها الدين الإسلامى من خلال الأزهر الشريف.

حضر اللقاء الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور عبدالدايم نصير، مستشار شيخ الأزهر للشؤون التعليمية، والسفير عبدالرحمن موسى، مسؤول شؤون الوافدين بالأزهر، والسفير أرمان إيساغالييف، سفير جمهورية كازاخستان بالقاهرة.