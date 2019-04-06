شكرا لقرائتكم خبر عن مصر بتتقدم بينا.. حقول غاز "غرب الدلتا".. مشروع يعكس القدرة على الإنجاز على أرض الواقع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقول غاز شمال الإسكندرية مشروع يعكس القدرة على الإنجاز على أرض الواقع حيث تم اختصار مدة التنفيذ بثمانية أشهر مع توفير النفقات، كما يعكس ثقة الشركاء الدوليين فى استقرار البلاد أمنيا وسياسيا والاصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الدولة المصرية.

ويشمل المشروع مجموعة من 5 حقول بحرية شمال الاسكندرية،ويبلغ الاحتياطي 5 تريليونات قدم مكعب في الحقول الخمسة معا، إلى أن العمل توقف في المشروع انتاج الغاز غرب دلتا النيل لثلاثة أعوام في أعقاب ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١".

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وتبدا المرحلة الثانية من الانتاج خلال هذا العام ، ويبلغ الاحتياطي 5 تريليونات قدم مكعب غاز و٥٥ مليون برميل مكثفات ويبلغ معدل الانتاج ٤٠٠ مليون قدم في اليوم يرتفع تدريجيا إلى ١٢٥٠ مليون قدم يوميا في أوائل عام ٢٠١٩.