مصر بتتقدم بينا.. عمار يا مصر.. الانتهاء 65 % من الأحياء السكنية بالعاصمة الإدارية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عمار يا مصر.. بأيدى ما يزيد عن 4500 مهندس ومشرف وعمالة فنية، يتم العمل على قدم وساق فى الأحياء السكنية فى العاصمة الإدارية الجديدة.. خلية نحل متعددة المهن تعمل على مدار الساعة فى إنشاء 39889 على مساحة 818 فدان.
ومنذ أن تم بدء العمل فى مشروع الوحدات السكنية فى العاصمة الإدارية الجديدة، وحتى يومنا هذا، فقد تم الإنتهاء مما يزيد عن 65%.
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