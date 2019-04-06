شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة: حملات تفتيشية على شركات صناعة الورق فى قنا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة البيئة، عن قيام الفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة بقنا، بشن حملات تفتيشية على شركات صناعة الورق بالمحافظة.
وأكدت الوزارة فى بيان اليوم، أنه تم خلال الحملة أخذ عينات من مياه الصرف الصناعى للشركة و عمل التحاليل الحقليه الخاصة بالعينات، بالإضافة إلى مراجعة السجلات البيئية للمصنع وسجل المواد والمخلفات الخطرة ،كما مراجعة التعاقدات الخاصة بالتخلص من المخلفات الصلبة والخطرة وخطة الطوارئ.
كما قامت الحملة بالمرور على الوحدات الإنتاجية المختلفة ومخازن وأماكن تخزين المخلفات الصلبة والخطرة ورصدت الحملة بعض المخالفات، وتم تحرير محضر بها لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
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