مصر بتتقدم بينا.. مصر بتبنى.. صرح عملاق جديد فى العاصمة الإدارية الجديدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بأيدى مصرية بما يقرب من 4500 مهندس ومشرف وعمالة فنية، يتم العمل على قدم وساق فى الأحياء السكنية فى العاصمة الإدارية الجديدة.. ابداع وصرح عملاق وخلية نحل متعددة المهن تعمل على مدار الساعة فى إنشاء 39889 على مساحة 818 فدان. ومنذ أن تم بدء العمل فى مشروع الوحدات السكنية فى العاصمة الإدارية الجديدة، وحتى يومنا هذا، فقد تم الإنتهاء مما يزيد عن 65%.

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