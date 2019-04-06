مصر بتتقدم بينا.. المزارع السمكية شرق بورسعيد.. أكبر مزارع سمكية فى الشرق الأوسط

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى كل شبر من أرض مصر إنجاز .. مشاريع عملاقة تتحدث عن نفسها، وهنا فى منطقة شرق بورسعيد، نجد مشروع المزارع السمكية، أكبر مشروع مزارع سمكية فى مصر والشرق الأوسط، والذى يقع على على مساحة 19351 فدان، ويضم 5906 حوض، وبحيرة للصيد الحر بمساحة 10 آلاف فدان.
المزارع السمكية شرق بورسعيد، تضم 3 محطات لرفع مياه البحر لتغذية المزارع السمكية كل محطة فيها 22 طرمبة عملاقة، بنسبة تنفيذ تجاوزت 96%، بالإضافة إلى 3 محطات لرفع مياه الصرف كل محطة مجهزة بأحدث الأجهزة والإمكانيات بنسبة تنفيذ 87%، وترع رئيسية للربط بين الأحواض بنسبة تنفيذ 90%.
وتضم المزارع السمكية فى شرق بورسعيد، حوض للسفن بطول 112 متر وعرض 85 متر ويستوعب 6 سفن بطول 30 متر لكل سفينة، وحواجز للأمواج شمالى وجنوبى، ومنطقة إدارية فيها سكن عمال ومصنع ثلج ومخازن علف وورش وصالات فرز ومحطات تحلية ومحطات معالجة وصرف صحى وأماكن مجهزة بالوزن ومطابخ وصالات طعام وأماكن لاستقبال العملاء.
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