شكرا لقرائتكم خبر عن مصر بتتقدم بينا.. إنشاء أكبر مناطق استثمارية فى الشرق الاوسط والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على أرض مصر تم إنشاء اكثر من منطقة استثمارية بعد غياب طال حوالى 40 عام لم يتم فيه انشاء أي مناطق استثمارية فى مصر ، الهدف من تلك المناطق اتاحة الفرصة للمصريين الذين يمتلكون صناعات صغيرة لتطوريها وتنميتها ، للمنافسة فى الاسواق العالمية ، مثل المنطقة الاستثمارية فى الصف وتعتبر من اكبر المناطق الاستثمارية فى الشرق الاوسط تحتوى على مناطق صناعية وتجارية وخدمية وادارية ومنافذ لبيع المنتجات .
كما تم إنشاء المنطقة الاستثمارية بمدينة بنها والتى تم تخصيصها للصناعات الغذائية ، ومساحتها تصل 47 فدان وتحتوى على 147 وحدة صناعية و 48 منفذ بيع ووحدات للمستثمرين وبها مناطق لخدمة العاملين ، ومحطة معالجة صرف صحى وخزانات مياه وكهرباء.
وتم إنشاء المنطقة الاستثمارية بميت غمر بمحافظة الدقهلية، والتى تم تخصيصها لصناعات الالمونيوم, وتم بناءها على مساحة 17 فدان , وتحتوى على 107 وحدة صناعية ومنشآت خدمية وإدارية ومرافق .
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