شكرا لقرائتكم خبر عن مصر بتتقدم بينا.. مجلس النواب فى العاصمة الإدارية الجديدة.. تحفة معمارية بأيدى مصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مجلس النواب فى العاصمة الإدارية الجديدة.. هو تحفة معمارية بأيدى مصرية، سيحكى عنها التاريخ، وفقا لما يتم إتباعه فى بناءه من أعلى معايير التصميم الدقة والأمان، ووفقا للمدة الزمنية لتنفيذ هذا المشروع، فمن الطبيعى أن يستغرق ثلاث سنوات فى عملية الإنشاء، إلا أن المصريين استغرقوا عاما ونصف العام فى تحقيق هذا الإنجاز الضخم.

وحتى يومنا هذا، بلغت نسبة الإنتهاء من التنفيذ 87%، بحجم خرسانة مقدرة بـ160 ألف متر مكعب، وما يزيد عن 35 ألف طن حديد، وما يزيد عن 4 آلاف عامل، شاركوا فى بناء مجلس النواب المقام على مساحة 25 فدان، وتسع القاعة الرئيسية لأكثر من ألف نائب، بينما المبانى الإدارية تسع لـ3200 موظف، بالإضافة إلى وجود مسجد، وعيادة طبية، مركز طبى، و30 قاعة حزبية، و10 قاعات استماع.