لحظة ضبط أجنبيين في القاهرة وإحباط تهريب 295 كيلو من مخدر القات - (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- فتحي سليمان:

وجهت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ضربة أمنية كبيرة، حيث ضبطت شخصين حاولا تهريب 295 كيلو جرامًا من مخدر القات إلى داخل البلاد، من خلال طرود بريدية عبر ميناء القاهرة الجوي.

التفاصيل بدأت بمعلومات وتحريات وردت لقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، تفيد باعتزام (شخصين يحملان جنسية إحدى الدول الأجنبية ولهما محل إقامة داخل البلاد بدائرة قسم شرطة دار السلام بمحافظة القاهرة)، بجلب شحنة كبيرة من مخدر "القات" من إحدى الدول الأجنبية داخل طرود بريدية عبر ميناء القاهرة الجوى ، لترويجها على عملائهما بداخل البلاد ، وجلب وتهريب تلك الطرود بأسماء وهمية ومزورة للحيلولة دون ضبطهما.

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بالتنسيق بين قطاعي الأمن الوطني والإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي والسلطات الجمركية فقد تم ضبط 21 طردا بداخلها كمية كبيرة لمخدر القات وزنت 295 كيلو جراما، وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم ضبط المتهمان في كمين أُعد لهما بمنطقة مصر الجديدة، وبحوزتهما كمية من مخدر القات وزنت 60 جراما، ومبلغ مالي، وهاتفين.

أقر المتهمان بقيامهما بجلب وتهريب المواد المخدرة لترويجها على عملائهما بداخل البلاد، والمبالغ المالية من متحصلات الاتجار، والهاتفين لتسهيل الاتصال بعملائهما داخل وخارج البلاد، وقدرت قيمة المضبوطات بمبلغ مليون ونصف، وتحرر محضر بالواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية تجاهها.