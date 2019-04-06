"قضايا الدولة" تعيد أكثر من 4 مليون جنيه لمحافظة بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

حصلت هيئة قضايا الدولة على حكم من محكمة القضاء الإداري يلزم شركة أسمنت بسداد أكثر من 4 مليون جنيه لصالح محافظ بني سويف بصفته.

صرح المستشار سامح سيد، نائب رئيس الهيئة، المتحدث الرسمي باسمها في بيان اليوم السبت، بأن وقائع الدعوى ترجع لإقامة محافظ بني سويف بصفته ضد شركة مصر بني سويف للأسمنت، لإلزامها بسداد مبالغ فوائد التأخير عن الرسوم المحلية المستحقة عليها للمدعي بصفته عن الفترة ابتداء من عام 2002 وحتى الربع الثاني من عام 2013.

وقضت المحكمة بجلسة 20 يناير الماضي، بإلزام الشركة بتسديد الرسوم بناء على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع، الأمر الذي يضيف للخزانة العامة قيمة المبلغ المحكوم به.

يأتي ذلك في إطار حرص هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة، على الحفاظ على الحق والمال العام للدولة المصرية وفقاً لاختصاصاتها الدستورية والقانونية.