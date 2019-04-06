محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – فتحي سليمان:
حددت أجهزة الأمن هوية المتهم بدهس خفيرين، ومصرعهما، منتصف ليلة الخميس الماضي، بشارع التسعين في منطقة التجمع الخامس، حيث تم ضبط السيارة مرتكبة الحادث، بعد هروب سائقها عقب الحادث.
وأفادت التحريات الأولية لرجال مباحث قسم شرطة التجمع الخامس أن المتهم يدعى "إسلام، 17 سنة"، وأنه كان يقود سيارة والدته "BMWX3"، أخدها بدون علمها، بشارع التسعين الجنوبي، فاختلت عجلة القيادة بيده نتيجة سرعته الجنونية، ما أسفر عن مصرع خفيرين، وإصابة سيدة.
وأشارت التحريات إلى أن المتهم، ترك السيارة ولاذ بالهرب مترجلًا، ناحية شارع التسعين الشمالي، وفشل بعض المارة في اللحاق به إلا أن اللواء عبدالعزيز سليم رئيس مباحث قطاع القاهرة الجديدة، أمر بسرعة القبض عليه.
وكلف العقيد عمرو الوكيل مفتش المباحث، المقدم محمد ملش رئيس مباحث التجمع الخامس، معاونيه بتشكيل مأمورية للقبض على الطفل الذي توصلت التحريات إلى أنه يقيم رفقة والدته بمنطقة مدينة نصر، لكن المأمورية لم تعثر عليه بمنزل أسرته، بعد استصدار إذن من النيابة العامة بضبطه وإحضاره.
وأمر فريق من نيابة القاهرة الجديدة سرعة ضبط وإحضار السائق، والتحفظ على السيارة، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الحادث.
كانت هذه تفاصيل خبر "سرق عربية أمه وقتل اثنين".. تفاصيل دهس طفل لـ"خفيرين" بسيارة BMW لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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