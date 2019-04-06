15 مايو.. الحكم على خفير فيلا التجمع في واقعة هجوم كلبين على ضابط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

حجزت محكمة جنح القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار علي عبدالحميد، اليوم السبت، قضية محاكمة ثروت ممدوح خفير فيلا التجمع، لهجوم كلبين على ضابط شرطة بالتجمع الأول، لجلسة 15 مايو للحكم .

وكانت نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد سلامة، أحالت خفير فيلا التجمع الأول، إلى محكمة جنح القاهرة الجديدة، وذلك في واقعة هجوم كلبين شرسين على ضابط، في منطقة البنفسج، عند البوابة 13.