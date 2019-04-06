تأجيل دعوى إلزام الحكومة بتنفيذ الاتفاقيات الدولية للاستضافة بدلا من الرؤية لـ 27 إبريل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قررت محكمة القضاء الإداري، اليوم السبت، تأجيل أولى جلسات الدعوى المقامة من حمادة النجار المحامي، والتي طالب فيها بإلزام الدولة بتنفيذ الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الطفل، والمتضمنة الرعاية المشتركة واستضافة الطفل لدى اهل الطرف الغير حاضن، وتطبيق الاستضافة بديلا عن الرؤية، لجلسة 27 إبريل الجاري للاطلاع والرد.

وطالبت الدعوى التي حملت رقم ٥٤٣٧٨لسنة٧١ق، بإلغاء قرار وزير العدل الاسبق والذي قصر حق الرؤية للطرف الغير حاضن على مجرد الرؤية في مراكز الشباب لمده لا تتجاوز الثلاث ساعات وبدون عقاب رادع في حال امتناع الطرف الحاضن عن التنفيذ بما في ذلك من إجحاف وقطع صلة ارحام بأسرة الاباء بعد الانفصال.