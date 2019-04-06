البدري فرغلي يطالب برفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 2000 جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام ضيف:

طالب البدري فرغلي رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، بمساواة الحد الأدنى للمعاشات بالحد الأدنى للأجور "وفقاً لما نص عليه الدستور المصري" حسب قوله.

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي أواخر شهر مارس الماضي عدد من القرارات التي تخص العاملين بالدولة من بينها رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه، ورفع الحد الأدنى للمعاشات لتصبح 900 جنيه بدلًا من 750 جنيهاً.

وأضاف فرغلي في تصريحات لمصراوي، اليوم السبت، أنه رفع دعوى قضائية منذ عامين للمساواة بين الحد الأدنى للمعاشات والحد الأدنى للأجور، مُفسراً: "المادة 27 من الدستور نصت على التزام الدولة بحد أدنى للأجور وأخر للمعاشات، دون أن يفصل بينهما، أي الحد الأدنى للأجور يساوي الحد الأدنى للمعاشات".

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واستكمل: "وزارتي المالية والتضامن زودت المعاشات في 2015 إلى 500 جنيه، وبعد ذلك 750 جنيه، والعام الحالي 900 جنيه، وهو ما يخالف المادة 27 من الدستور".

وتابع: "هنقف أمام المحكمة الإدارية العليا يوم 15 أبريل المُقبل، وهنطالب بـ2000 جنيه للمعاشات مساواة بالأجور".

وأكلم: "رحنا المحكمة الدستورية، ولهيئة المفوضين واستمعت لرأينا، والآن نحن أمام الإدارية العليا، الجلسة المُقبلة ستكون جلسة حكم، وأتوقع مساواة الحد الأدنى للمعاشات بالحد الأدنى للأجور".​