خلال تفقده المنطقة الأثرية.. محافظ الجيزة يجازي مسئول النظافة بالهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - إسلام ضيف:

قرر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مجازاة مسئول نظافة منطقة الهرم بخصم 10 أيام من راتبه، وذلك لتدني مستوي النظافة بالهرم، ومجازاة سائق معدة لودر، لقيامه بتكسير عدد من البلدورات الموجودة بالجزيرة الوسطي بشارع ترعة المنصورية بعد تطويرها أثناء رفع مخلفات الرتش.

واكد المحافظ، خلال جولة بحي الهرم والمنطقة الأثرية، رافقه اللواء جمال عبد الرشيد رئيس مدينة الجيزة وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية وشفيق جلال رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل الجيزة، إنه يحرص على المتابعة الميدانية، للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين ومتابعتها على أرض الواقع.

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وحرص المحافظ، على متابعة حالة النظافة وأعمال التطوير التي تتم بالمنطقة الأثرية استعدادًا لاستقبال قرعة كاس الأمم الإفريقية.

واشار "راشد"، إلى أن محافظة الجيزة، ستشهد إقبال العديد من الوفود الإفريقية والدولية يوم 12 أبريل من الشهر المقبل لإجراء قرعة بطولة كاس الأمم بمنطقة الأهرامات الأثرية بجوار تمثال أبو الهول للمشاركة في الحدث.

واعرب المحافظ، عن سعادته البالغة لوجود أقبال من الوفود السياحية بالمنطقة الأثرية، موكدًا على أن الدولة حريصة على الاهتمام بالمزارات والمناطق السياحية لجذب الزوار للعمل على تنشيط حركة السياحة للدفع بعجلة الاستثمار.​