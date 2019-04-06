الطائفة الإنجيلية تتقدم بقانون لوزارة العدل لتنظيم أوقافها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا ابراهيم:

قال يوسف طلعت، محامي الطائفة الإنجيلية بمصر، وممثلها القانوني بلجنة تقنين الكنائس غير المرخصة التابعة لمجلس الوزراء، إن الطائفتين الإنجيلية والكاثوليكية، لديهما أوقاف كبيرة وكثيرة وأنها مسجلة قانونيًا .

وكشف محامي الطائفة الإنجيلية، لـ"الخليج 365"، عن تقدمه بمشروع قانون لإنشاء قانون للهيئة الإنجيلية، ينظم وقفها، أرسله لوزارة العدل منذ قرابة 3 أشهر، وأنه يأمل أن يتم مناقشة وإقرار هذا القانون قبل الموافقة النهائية للبرلمان على قانون تنظيم هيئة الأوقاف لتحصل الطائفة الإنجيلية على نفس مزايا الأرثوكسية في إدارة أوقافها.

ومازالت تناقش لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، المقدم من الحكومة والتي تحدد أموال الأوقاف التي تختص الهيئة بإدارتها واستثمارها.​