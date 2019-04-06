طلب إحاطة بشأن استمرار حظر استيراد المنتجات الزراعية المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ميرا إبراهيم:

تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة، بشأن استمرار تراخي وزارة الزراعة عن القيام بدورها في الرقابة على الصادرات الزراعية المصرية وعدم جدوى المنظومة الجديدة.

وقال "فؤاد"، إن استمرار تراخي وزارة الزراعة، عن القيام بدورها في الرقابة على الصادرات الزراعية أدى إلى تفاقم الأزمة، حيث أعلنت مؤخرًا السلطات الليبية أيضا عدم استيراد محصول البصل المصري لذات الأسباب التي بينتها المملكة العربية السعودية.

وأضاف "فؤاد"، إنه سبق وتقدم بطلب إحاطة إلى يوم 20/1/2019 حول تراخي وزارة الزراعة بالقيام بدورها الرقابي من خلال أجهزتها الرقابية تحديدًا المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات الذي يحلل الشحنات المصدرة، والحجر الزراعي الذي يشرف على سلامة الشحنات قبل تصديرها.

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وأشار "فؤاد"، إلى أن هناك خطأ جوهري وإهمال جسيم سيكون له بالغ الأثر على حجم صادرات محصول البصل، موضحًا أن المملكة العربية السعودية حظرت محصول البصل المصري في منتصف يناير هذا العام بسبب ارتفاع نسبة متبقيات المبيدات عن النسب العالمية المسموح بها.

ونوه، إلى أن مصر تُصدر كميات تتراوح بين 200 250 ألف طن سنوي، بقيمة تخطت 205 مليون دولار في عام 2017، مضيفًا أن السعودية من أهم الأسواق التي كان يصدر إليها والتي فقدناها هذا العام حيث كانت تأتي في المركز الأول بما يزيد على 90 مليون دولار.

وأكد "فؤاد"، على أن هناك خلل في المنظومة الجديدة يتسبب في عدم تحقيق الأهداف المرجوة، لافتًا إلى أهمية الصادرات الزراعية على الاقتصاد المصري.