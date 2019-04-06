تابلوه وساعات.. كيف احتفى حزب التجمع بالبدري فرغلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-إسلام ضيف:

نظم حزب التجمع، ظهر اليوم السبت، احتفالية لأصحاب المعاشات وذلك في أعقاب توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بسحب الاستشكال على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 21 فبراير 2019، بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات، وعرض الأمر على الجمعية العمومية بمجلس الدولة لاستطلاع الرأي في بيان التسوية وفقاً لمنطوق الحكم.

وشهد الاحتفالية العشرات من أعضاء الاتحاد العام لأصحاب المعاشات وحزب التجمع، إلى جانب عدد من أعضاء البرلمان والشخصيات العامة منهم السفيرة ميرفت التلاوي وزير التأمينات الاجتماعية السابقة والسيد عبد العال رئيس حزب التجمع، والبدري فرغلي رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات الذي سُلط عليه الضوء في الاحتفالية نظراً لمثابرته على مدار أعوام ماضية في قضايا أصحاب المعاشات.

وكرم رئيس حزب التجمع "فرغلي" وأهداه درعاً تقديراً لجهوده، وقال إنه بدأ نضاله الشعبي دون الحصول على مُقابل، مؤكداً أن "الدرس المستفاد الذي أثبته هو إمكانية النضال السلمي والقانوني، والمدعوم بالآلاف من المواطنين".

Advertisements

وخلال الاحتفالية كرم الحزب "فرغلي" إلى جانب عدداً من أعضاء الاتحاد العام لأصحاب المعاشات وأعضاء من حزب التجمع الذين قاموا بمنحه هدايا لرئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، تنوعت ما بين تابلوه لأية قرآنية، وساعات حائط ودروع مُحملة بصوره وعبارات توجه الشكر له.

وخصص المتحدثون بالاحتفالية كلماتهم لشُكر فرغلي على جهوده، فوجهت السفيرة ميرفت التلاوي الشكر لرئيس اتحاد أصحاب المعاشات وقالت إن "المشوار لم ينتهِ"، وثمّن عبد الله أبو الفتوح الأمين العام للاتحاد مجهودات فرغلي، وقال إن قضاء مصر العظيم سينتصر للحق وأصحاب المعاشات.

وعقب انتهاء الاحتفالية، حرص العديد من الحضور على التقاط الصور التذكارية مع "فرغلي"، تقديراً منهم لمجهوداته لأصحاب المعاشات.​