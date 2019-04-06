برلمانية: جولات بين العمال للتوعية بأهمية المشاركة في الاستفتاء الدستوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا ابراهيم:

قالت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة ورئيس "كتلة ستات وشباب قد التحدي"، إن تتجول في المحافظات والشوارع والتجمعات العمالية والشبابية، لشرح المواد الدستورية المزمع الاستفتاء عليها، وأيضا توضيح أهمية المشاركة فى الاستفتاء على الدستور كواجب وطني.

وقالت "عطوة" في بيان لها اليوم، إن الأمر واجب على كل مواطن مصرى، المساهمة فى صناعة الاستقرار السياسي والاقتصادى والاجتماعي لبلده، فالاستفتاء على التعديلات الدستورية واجب وطنى قبل أن يكون دستوري، والمقاطع له فهو آثم ولا يستحق أن يكون مصريًا.​