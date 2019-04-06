أخبار مصر | "برلمانية" تتقدم بطلب إحاطة حول توفير الإنترنت في الاستادات المستضيفة للأمم الأفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "برلمانية" تتقدم بطلب إحاطة حول توفير الإنترنت في الاستادات المستضيفة للأمم الأفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدمت الدكتورة مي البطران، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، موجه للدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن خطة الوزارة واستعداداتها لتوفير تغطية متميزة لخدمات الإتصالات والإنترنت بجودة عالية داخل الاستادات الرياضية المقرر إستضافتها لنهائيات كأس الأمم الأفريقية ودعم شبكات المحمول فى المناطق المحيطة.

وأكدت "البطران"، علي ضرورة تكاتف جهود الدولة من أجل تنظيم بطولة الأمم الأفريقية بالصورة التي تليق بمكانة مصر ودورها الريادي بالتزامن مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، لا سيما وأن مصر لديها خبرة كبيرة في تنظيم هذه البطولة حيث استضافتها من قبل والجميع شهد بجودة التنظيم، ولكن الآن علينا أن نقدم إلى الأشقاء الأفارقة وكافة ضيوف الدولة المصرية القادمين لتشجيع منتخباتهم الوطنية خدمات وحسن استقبال واستضافة تليق بالتاريخ والمكانة المصرية.

وأعربت وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، عن فخرها باستضافة مصر لهذه البطولة الدولية التي تأتي بالتزامن مع رئاسة مصر للإتحاد الأفريقي، مؤكدة نخط خطوات ثابته نحو التنمية الاقتصادية السياسية والاقتصادية والفنية والرياضية وغيرها، موجه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على جهوده الكريمة والكبيرة في دعمه لابقاء وإنجاح الدولة المصرية

وأشارت إلي أنه أثناء فعاليات الدورة السابعة لمهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون، والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، بالتزامن مع تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني، في ظل وجود أكثر من 6500 زائر أجانب من جنسيات مختلفة، كان هناك مشكلة كبيرة تمثلت في خدمة الانترنت حيث أن الشبكات الثلاثة لم يكن لديها التغطية الكافية وكذلك فى مؤتمر الشباب بأسوان، مما يؤثر على الحاضرين والضيوف لعدم أداء تعاملاتهم واتصالاتهم بسهولة، مطالبًة كافة مؤسسات الدولة بالتكاتف للإستفادة من هذا الحدث العظيم نظرًا لقيمته السياحية والثقافية والرياضية، كما أن له تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري بالازدهار.