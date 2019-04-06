أخبار مصر | "برلمانية": التعديلات الدستورية تهدف لتحقيق مزيد من الاستقرار السياسي على أرض الواقع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "برلمانية": التعديلات الدستورية تهدف لتحقيق مزيد من الاستقرار السياسي على أرض الواقع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت النائبة سعاد المصرى، عضو مجلس النواب، إن التعديلات الدستورية تهدف لتحقيق مزيد من الاستقرار السياسى على أرض الواقع، وأنها ضرورية بعد ثبوت بالدليل القاطع أن الفترة الحالية تتطلب إجراء تعديلات وفقا لطبيعة الظروف الراهنة الهدف منها مزيد من الإنجازات على أرض الواقع.

وأضافت سعاد، أنها حرصت على توعية المواطنين بضرورة المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية من أجل مصلحة الوطن، ولتحقيق هذا الغرض طبعت "كتيب" به المواد التى سيتم تعديلها والمستحدثة والغرض من هذه التعديلات فى شكل مبسط يتثنى للجميع الوقوف على الإجابة على السؤال المهم الا وهو لماذا نعدل الدستور؟.

وأكدت النائبة البرلمانية، على ضرورة زيادة الوعى لدى المواطنين وحثهم على المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات وعدم الانسياق خلف الأصوات المغرضة التي تنتقد وتهاجم لتحقيق مصالح شخصية أو لمجرد الهجوم على الدولة ومؤسساتها والشخصيات العامة، مؤكدة أن الاختلاف لمصلحة الوطن لا مانع منه ولكن النقد الهدام الذى يمارسه البعض ضد مصلحة الدولة وعلى المواطنين الانتباه جيدا لمثل هذه المحاولات.