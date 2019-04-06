أخبار مصر | "عاشور" للمحامين الجدد: المحاماة رسالة عظيمة للدفاع عن الوطن والمواطن (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "عاشور" للمحامين الجدد: المحاماة رسالة عظيمة للدفاع عن الوطن والمواطن (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب سامح عاشور، نقيب المحامين، عن سعادته بانضمام دماء جديدة للنقابة، يضاف مجهودهم لجهد الأجيال السابقة، ويؤدون واجبهم تجاه المهنة، ويحملون رسالتها، ويؤمنون بمواثيقها، وتقاليدها.

وقال "عاشور"، خلال جلسة حلف اليمين القانونية، للمحامين الجدد المنضمين لجداول النقابة، اليوم السبت، إن قسم المحاماة الذي يتلوه المحامين في مستهل مشوارهم المهني، له أثر ممتد طوال حياتهم العملية، حيث ركز القسم على ممارسة أعمال المحاماة، بالأمانة، والشرف، والاستقلال.

وأكد "عاشور"، أن المحاماة ليست وظيفة، أو حرفة، وإنما رسالة عظيمة لصون كافة القيم النبيلة في المجتمع، والدفاع عن الوطن والمواطن، مضيفا: "التلاعب بالقانون وسلب حقوق الناس، ومنحها للأخرين، ليس من المحاماة في شيء".

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وأوضح نقيب المحامين، أن أداء تلك الرسالة على وجهها الأكمل، يتطلب جانبين، الأول، المظهر، ويتمثل في التزام المحامين بارتداء البدلة الكاملة، كما تلتزم المحامية بارتداء الزي المحتشم المتعارف عليه في المجتمع المصري، أثناء العمل بالمحاكم، والنيابات، وأقسام الشرطة، وكل ما يتعلق بالعمل، متابعا: "لا يجوز التهاون فيه، لأنه يؤثر على احترام الآخرين لك، ويقل من قدرك، ويؤثر على الصورة الذهنية للمحامين بشكل عام، فهل رأيتم قاضي، أو وكيل نيابة، على المنصة، وأثناء عمله، يرتدي زي غير البدلة الكاملة ؟".

وشدد، أن المحامي ليس أقل من وكيل النيابة، أو القاضي، ومن ليده احساس بغير ذلك فليترك مهنة المحاماة، مردفا: "أما عن الجوهر، فما درستموه في كلية الحقوق غير كاف أن يجعل منكم محامين ناجحين، بل عليكم بالاطلاع والقراءة في كافة فروع القانون، وحضور الجلسات في المحاكم، ومناقشات المحامين القانونية بغرفهم، للتعلم منها، ولكي تكون محامي متميز، عليك القراءة في شتى مناحي العلوم والمعرفة، فالثقافة العامة ضرورية بجانب الثقافة القانونية".

كما وجه "عاشور"، رسالة لشباب المهنة، بضرورة أن تتسم علاقاتهم مع زملائهم، وكافة أطراف منظومة العدالة، بالاحترام، مردفا: "احترام الصغير قبل الكبير، فمن يحترم صاحب السلطة والنفوذ فقط، يكون منافقا، فالاحترام قيمة كلية غير قابلة للتجزئة".

حضر الجلسة، يحيى التوني، أمين الصندوق، وأبو بكر ضوه، الأمين العام المساعد، وماجد حنا، وعبد الجواد أحمد، ومصطفى البنان، وصلاح صالح، ومحمد الكسار، ومحمد عريضة، أعضاء مجلس النقابة العامة، وهشام زين، نقيب شمال القاهرة، ومحمد الهواري، عضو مجلس الفرعية.