أخبار مصر | "برلماني" يتقدم بطلب إحاطة حول تراخي وزارة الزراعة عن القيام بدورها في الرقابة على الصادرات الزراعية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "برلماني" يتقدم بطلب إحاطة حول تراخي وزارة الزراعة عن القيام بدورها في الرقابة على الصادرات الزراعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة، بشأن استمرار تراخي وزارة الزراعة عن القيام بدورها في الرقابة على الصادرات الزراعية المصرية وعدم جدوى المنظومة الجديدة.

وقال "فؤاد"، فى نص طلب الإحاطة، إن استمرار تراخي وزارة الزراعة عن القيام بدورها في الرقابة على الصادرات الزراعية أدى إلى تفاقم الأزمة، حيث أعلنت مؤخرا السلطات الليبية أيضا حظر استيراد محصول البصل المصري لذات الأسباب التي بينتها المملكة العربية السعودية، مُضيفًا أن سبق وتقدم بطلب إحاطة إلى يوم 2012019 حول تراخي وزارة الزراعة بالقيام بدورها الرقابي من خلال أجهزتها الرقابية تحديدًا المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات الذي يحلل الشحنات المصدرة، والحجر الزراعي الذي يشرف على سلامة الشحنات قبل تصديرها.

وأشار النائب البرلماني، إلي أن هناك خطأ جوهري وإهمال جسيم سيكون له بالغ الأثر على حجم صادرات محصول البصل، موضحًا أن المملكة العربية السعودية حضرت محصول البصل المصري في منتصف يناير هذا العام بسبب إرتفاع نسبة متبقيات المبيدات عن النسب العالمية المسموح بها، ونوه إلى أن مصر تُصدر كميات تتراوح بين 200 250 ألف طن سنوي، بقيمة تخطت 205 مليون دولار في عام 2017، مضيفًا أن السعودية من أهم الأسواق التي كان يصدر إليها والتي فقدناها هذا العام حيث كانت تأتي في المركز الأول بما يزيد على 90 مليون دولار.

وأكد "فؤاد"، علي أن هناك خلل في المنظومة الجديدة يتسبب في عدم تحقيق الأهداف المرجوة، لافتًا إلي أهمية الصادرات الزراعية على الإقتصاد المصري.