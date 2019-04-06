أخبار مصر | "برلمانية" تتقدم بطلب إحاطة حول عودة معاش تكافل وكرامة للأسر الموقوفة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "برلمانية" تتقدم بطلب إحاطة حول عودة معاش تكافل وكرامة للأسر الموقوفة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدمت النائبة شيرين القشاش، عضوة مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، موجه للدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، حول عودة معاش تكافل وكرامة للأسر التى تم وقف الصرف لها.

وقال "القشاش"، إن توقف صرف المعاش تسبب فى أزمة حقيقية لهذه الشريحة من المجتمع المصري التى أصبحت تعتمد اعتمادا أساسيا على هذا المعاش، مشيرة إلى أن عددا كبيرا من الأسر فوجئوا بوقف صرف الفيزا للمرتب الشهرى الذى يمثل لهم الحياة وبدون أى مقدمات ولا إنذارات، مشيرة إلى أن هذا الوقف هو موت مفاجئ للأسرة البسيطة، وعلى الرغم من التواصل المستمر مع مكتب الوزيرة التى لا ينكر أحد جهودها وما حققته من نجاحات فى هذا الصدد، فى إطار توجيهات القيادة السياسية وترجمتها على أرض الواقع، يستمر وقف بعض الفيز لمدة ستة أشهر وما يفوق هذه المدة، مما يعنى استمرار معاناة هذه الأسر.

كما أكدت النائبة البرلمانية، أن معاش التكافل والكرامه قصد به الرئيس السيسى الحفاظ على كرامة بسطاء المصريين وما يحدث حاليًا من وقف الصرف بدون إنذار خلق حالة من الخوف لدى هذه الأس وأصبحوا غير آمنين على رزقهم ومرتبهم الشهرى الذى حماهم به الله والرئيس عبد الفتاح السيسى، مطالبة بتحويل طلب الإحاطة إلى اللجان المختصة واستدعاء الوزيرة لمنع تكرار هذه الواقعة مرة أخرى، وأن تتم تنقية الكشوف بدقة ووجود قاعدة بيانات سليمة وإصدار أمر لمكاتب الشئون الاجتماعية بالمحافظات بصرف المعاش لمستحقيه.

وطالبت النائبة شيرين القشاش، وزيرة التضامن، بسرعة حل هذه المشكلة وعودة المعاش للأسر لتخفيف العبء عن كاهلهم في ظل ارتفاع الأسعار واعتمادهم الكلى على هذا المعاش.