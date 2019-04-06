أخبار مصر | "برلماني" يشيد بإنشاء أول منطقة حرة للغزل والنسيج في المنيا: لإحياء القطاع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "برلماني" يشيد بإنشاء أول منطقة حرة للغزل والنسيج في المنيا: لإحياء القطاع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد اللواء تادرس قلدس، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بإنشاء أول منطقة حرة للغزل والنسيج في المنيا، مؤكدًا أنها تخدم توجه الدولة وجهودها نحو إحياء صناعة الغزل والنسيج بوصفها واحدة من أهم الصناعات الحيوية وذات العمالة الكثيفة في مصر، ولها أهميتها في منظومة الاقتصاد المصري، حيث يمثل هذا القطاع نحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي و27% من الناتج الصناعي.

وأضاف قلدس، أن إنشاء منطقة حرة لهذه الصناعة في المنيا بصعيد مصر، يسهم في إحيائها من جديد، وخلق فرص عمل جديدة للشباب في هذه المحافظات، بدلا من ذهابهم إلى المحافظات الأخرى للبحث عن العمل، مؤكدًا أن تلك الخطوة سيكون لها أبرز الأثر في تنمية محافظات الصعيد، خاصة مع الإعلان عن تدشين أول مؤشر للاستثمار خلال شهرين للعمل على تنامي فرص الاستثمار في المحافظات.

وطالب النائب البرلماني، برفع كفاءة مصانع الغزل والنسيج بباقي المحافظات التي تعاني من مشاكل في التطوير ورفع الكفاءة، وإنشاء المزيد من هذه المناطق الحرة للغزل والنسيج في جميع محافظات الصعيد، وجذب شريحة كبيرة من المستثمرين للاستثمار في مصر، لتوفير العملة الصعبة، فضلا عن تنمية محافظات الصعيد على الوجه الخصوص.