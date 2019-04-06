أخبار مصر | جمعية مسافرون: جولات السيسي الخارجية أكبر دعاية للسياحة المصرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جمعية مسافرون: جولات السيسي الخارجية أكبر دعاية للسياحة المصرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور عاطف عبد اللطيف، رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر وعضو جمعيتي مستثمري مرسى علم وجنوب سيناء، إن قوة العلاقات المصرية - الأمريكية الحالية، كان لها دور كبير في زيادة معدلات الاستثمار الأمريكي في مصر، وكذلك تزايد أعداد السياح الأمريكان بمصر مقارنة بقبل ذلك.

وأكد د. عاطف عبد اللطيف، أن الزيارة المرتقبة للرئيس السيسي لأمريكا بدعوة من الرئيس ترامب ستكون فرصة قوية لابراز دور مصر المحوري في المنطقة وقوتها الاقليمية وهي فرصة أيضا لتسليط الضوء على مصر سياسيا واقتصاديا وتجاريا وسياحيا.

وأضاف د. عاطف عبد اللطيف في تصريح له اليوم أنه وفقاً للإحصائيات المعلنة فإن عدد الشركات الأمريكية العاملة فى مصر ارتفع إلى 1576 شركة بحجم استثمارات يبلغ نحو 21.8 مليار دولار منها 80 شركة تعمل فى السياحة.

وأكد د. عاطف أن مصر تعد ثانى أكبر الحاصلين على الاستثمارات الأمريكية المباشرة فى القارة بعد جنوب أفريقيا.

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وأوضح رئيس جمعية مسافرون للسياحة أن جولات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخارجية عنصر مهم وقوي في جذب السياحة لمصر وتنشيطها من مختلف دول العالم و الامريكان عاشقون للسياحة الكلاسيكية والثقافية والنايل كروز وتواجد مصر في المحافل الدولية يسلط الضوء عليها ويؤكد استقرارها الأمني والسياسي والاقتصادي.

وأضاف د. عاطف عبد اللطيف انه طبقا للبيانات المتوافرة حول مؤشرات السياحة في 2018 لمصر فقد بلغ عدد السياح الامريكان في مصر اكثر من 276 الف سائح وهذا الرقم قابل لمضاعفته خمس مرات لو تواصلنا بشكل جيد مع منظمي الرحلات الامريكان وركزنا في الفترة القادمة على التسويق والدعايا في السوق الامريكي واعداد برامج سياحية قوية وجاذبة وتوفير خطوط طيران لجذب السياحة من امريكا خاصة في ظل اهتمام الأمريكان مؤخرا بمسار العائلة المقدسة في مصر ورغبتهم في زيارة مسار العائلة المقدسة وعدم قصر رحلات الطيران بين القاهرة ونيويورك مع زيادة عدد رحلات الطيران الداخلي بين المدن السياحية بمصر حتى تستوعب الحركة السياحية المتوقعة.

واقترح د. عاطف تسويق برامج سياحية جديدة تجمع بين مصر واكثر من دولة في منطقة الشرق الاوسط مثل مصر والاردن وغيرها لان المسافة بعيدة جدا بين مصر وامريكا وتستغرق الرحلة عدد ساعات طويلة ويفضل السائح الامريكي زيارة اكثر من دولة خلال رحلته مؤكدا انه بخلاف رحلات النايل كروز والاثار اصبح السائح الامريكي مغرم بزيارة المعالم الدينية في مدينة سانت كاترين.

وأشاد د. عاطف بجهود وزيرة السياحة د. رانيا المشاط في تنمية وتنشيط السياحة وأيضا عقدها العديد من اللقاءات والمؤتمرات الصحفية واللقاءات التليفزيونية مع وسائل اعلام عالمية والتي كان آخرها حوار مع المذيع الأمريكى بيتر جرينبرج، وصحيفة تايمز Times ومجلة تراڤل ويكلى Travel Weekly واعلان بيتر جرينبرج المذيع الامريكي عن إذاعته لسلسلة حلقات ببرنامجه عن مصر كان قد أجراها مؤخرا.

وناشد د.عاطف عبد اللطيف بأن يتم اصطحاب ممثلين عن السياحة في مصر خلال بعثات طرق الابواب التي تقوم بها الغرفة التجارية الامريكية للتسويق للمقاصد المصرية السياحية بجانب التسويق للاستثمار والتجارة وكلها ادوات تصب في مصلحة وطننا مصر.