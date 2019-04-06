أخبار مصر | البدري فرغلي: لولا تدخل السيسي لكنا على أبواب المحاكم حتى الآن (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البدري فرغلي: لولا تدخل السيسي لكنا على أبواب المحاكم حتى الآن (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد البدري فرغلي، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، ضرورة تشكيل لجنة قضائية مستقلة؛ لبحث ما حدث لأموال التأمينات الاجتماعية، مشيرًا إلى أن معركة الحصول على أموال المعاشات تحتاج لمزيد من التحركات.

وأضاف "فرغلي" خلال كلمته، أنه لولا تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي، لكنا ما نزال نتردد على المحاكم التى تفحمنا بقرارات وقف تنفيذ الحكم رغم حصولنا على أحكام نهائية من المحكمة الدستورية والقضاء الإدارى، ولأصبح الوضع أكثر صعوبة والأزمة تشعبت كثيرا، مؤكدا أن ما قام به الرئيس شيء لم نتخيله يوما ما.

وأشار إلى أن الدولة بدأت جنى ثمار الإصلاح الاقتصادى، موضحا أن أصحاب المعاشات لديهم جلسة بالمحكمة يوم 15 أبريل الجارى، إلا أن قرار الرئيس الأخير حماهم من الاستمرار فى الروتين والتردد على المحاكم وانتظار الأحكام لسنوات وسنوات.

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وجاء ذلك بحضور عدد من قيادات الحزب، والدكتورة ميرفت التلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة الأسبق، وعدد من إتحاد أصحاب المعاشات بمقر حزب التجمع بوسط البلد.

وحرص عدد من المشاركين على توجيه الشكر للرئيس السيسى، الذى انتصر لمطالبهم المشروعة، علي حد وصفهم، مؤكدين أنهم سيظلون داعمين للقيادة السياسية فى كل تحركاتها.

ومن المقرر أن يتم الاحتفال بالحكم التاريخى الذى انصف اصحاب المعاشات وترجمه الرئيس السيسى على ارض الواقع بعد قراراته الأخيرة بشأن زيادة قيمة المعاشات.

وكان أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن زيادة المعاشات بنسبة 15%، علي أن تكون الزيادة في المعاشات بحد أدنى 150 جنيهًا.