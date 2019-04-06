أخبار مصر | "برلماني" يتقدم باقتراح لسحب السيارات من جميع المصالح الحكومية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "برلماني" يتقدم باقتراح لسحب السيارات من جميع المصالح الحكومية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم النائب ماجد طوبيا، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، باقتراح لسحب السيارات من جميع المصالح الحكومية سواء وزارات أو محافظات أو مجالس مدن وتخصيص سيارة واحدة للمسئولين مع سحب كافة السيارات الأخرى، تفعيلا لترشيد الإنفاق الحكومى.

وقال طوبيا، إن المهندس كامل الوزير وزير النقل أمر بسحب السيارات التابعة لهيئة السكك الحديدية والمخصصة لنواب رئيس الهيئة التسعة، والاكتفاء بسيارة واحدة لكل نائب، مؤكدا أن هذه الخطوة تأتى في الإطار الصحيح وعلى كل الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية الاقتداء بها والسير على نهجها.

كما أشار النائب البرلماني، إلى أن السيارات الحكومية ترهق موازنة الدولة وتتكلف ما يقارب 20 مليار جنيه تحت بنود صيانة وبنزين وشراء سيارات جديدة في الوقت الذي يوجد فيه العديد من البنود التي تستوجب أن يتم توجيه هذه الميزانية لها سواء الصحة أو التعليم أو الصرف الصحى ومياه الشرب.