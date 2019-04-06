أخبار مصر | محافظ الجيزة يجازي مسئول النظافة بالهرم وسائق لودر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ الجيزة يجازي مسئول النظافة بالهرم وسائق لودر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر اللواء احمد راشد محافظ الجيزة، مجازاة مسئول نظافة الهرم بخصم 10 ايام من راتبه، وذلك لتدني مستوي النظافة بالهرم ومجازاة سائق معدة لودر لقيامه اثناء رفع مخلفات الرتش بتكسير عدد من البلدورات الموجودة بالجزيرة الوسطي بشارع ترعة المنصورية بعد تطويرها.

وأكد المحافظ أنه حريص على المتابعة الميدانية، للوقوف علي مدي الخدمات المقدمة للمواطنين ومتابعتها علي ارض الواقع.

كما حرص المحافظ علي متابعة حالة النظافة واعمال التطوير التي تتم بالمنطقة الاثرية استعدادًا لاستقبال قرعة كاس الامم الافريقية.

واشار راشد ان محافظة الجيزة ستشهد اقبال العديد من الوفود الافريقية والدولية يوم 12 ابريل من الشهر المقبل، لأجراء قرعة بطولة كاس الامم الافريقية بمنطقة الاهرامات الاثرية بجوار تمثال ابو الهول للمشاركة في الحدث.

Advertisements

وأعرب المحافظ عن سعادته البالغة لوجود اقبال من الوفود السياحية بالمنطقة الاثرية، موكدًا علي ان الدولة حريصة علي الاهتمام بالمزارات والمناطق السياحية لجذب الزوار للعمل علي تنشيط حركة السياحة للدفع بعجلة الاستثمار.

حيث وجه رئيس حي الهرم بسرعة الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة الارصفة، مؤكدًا علي رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، بتكثيف اعمال النظافة علي مدار اليوم، والاهتمام بالشوارع الفرعية ورفع كفاءة النظافة بها وتجريدها وعدم السماح بتراكم المخلفات بها.

وأضاف شفيق جلال رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل الجيزة، أن الهيئة تقوم بالدفع ب 3 سيارات سعة 12 م3 بصفة يومية لرفع مخلفات القمامة والخيل بالمنطقة الاثرية.

تصريحات المحافظ جاءت خلال جولة بحي الهرم والمنطقة الاثرية رافقه اللواء جمال عبد الرشيد رئيس مدينة الجيزة، والاستاذ ايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية، وشفيق جلال رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل الجيزة.