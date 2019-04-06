أخبار مصر | لافتات تأييدة ودعم للتعديلات الدستورية باحتفالية أصحاب المعاشات بحزب التجمع (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لافتات تأييدة ودعم للتعديلات الدستورية باحتفالية أصحاب المعاشات بحزب التجمع (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفع أصحاب المعاشات خلال احتفالاتهم المنعقدة داخل مقر حزب التجمع بوسط البلد، لافتات داعمة ومؤيدة للتعديلات الدستورية الجارى مناقشتها حاليا داخل مجلس النواب.

وأعلن أصحاب المعاشات، تأييدهم لهذه التعديلات نظرا لحاجة البلاد إليها لكى تتواكب مع المتغيرات.

وأشاروا إلى أن المصلحة العامة تستدعى هذه التعديلات، وأن أصحاب المعاشات سيكونون يدا واحدة خلف الرئيس عبد الفتاح السيسى.

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وجاء ذلك علي هامش الاحتفالية التي نظمها اتحاد اصحاب المعاشات بالحكم التاريخى الذى انصف اصحاب المعاشات وترجمه الرئيس السيسى على ارض الواقع بعد قراراته الأخيرة بشأن زيادة قيمة المعاشات، بحضور عدد من قيادات الحزب، والدكتورة ميرفت التلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة الأسبق، وعدد من إتحاد أصحاب المعاشات بمقر حزب التجمع بوسط البلد.

وحرص عدد من المشاركين على توجيه الشكر للرئيس السيسى، الذى انتصر لمطالبهم المشروعة، علي حد وصفهم، مؤكدين أنهم سيظلون داعمين للقيادة السياسية فى كل تحركاتها.

وكان أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن زيادة المعاشات بنسبة 15%، علي أن تكون الزيادة في المعاشات بحد أدنى 150 جنيهًا.