أخبار مصر | 100 دولة حول العالم تشاهد كشف الغريفة عبر "ديسكفري" بحضور "حواس"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 100 دولة حول العالم تشاهد كشف الغريفة عبر "ديسكفري" بحضور "حواس" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصلت قناة ديسكفري العالمية علي تصريح من وزارة الاثار -بعد تسديد الرسوم المقررة- لعمل برنامج لإذاعته على الهواء مباشرة أمام العالم كله عن كشف أثري سبق الإعلان عنه من قبل في فبراير 2018، في منطقة الغريفة الآثرية بمحافظة المنيا.

وأوضح الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار بأن قناة دسكفري طلبت أن يشترك الدكتور زاهي حواس لإعادة إعلان هذا الكشف نظرًا لشهرته العالمية وذلك للترويج للسياحة لمصر حيث أن البعثة تابعة للمجلس الأعلى للآثار.

الجدير بالذكر أنه تم الكشف داخل هذه الجبانة عن العديد من الأبار المنحوتة في الصخر بداخلها توابيت من الحجر الجيري ومن المعروف أن معظم هذه الآبار قد تعرضت للسرقة منذ عشرات السنين.

وقد تقدمت قناة ديسكفري للحصول على تصريح للتصوير وقامت بسداد الرسوم المقررة طبقًا للائحة التصوير الخاصة بالمجلس الأعلى للآثار وقد صرح الدكتور زاهي حواس أن هذا البرنامج سوف يكون له مردود سياحي كبير حيث أنه سوف يعرض هذا الكشف في أكثر من 100 دولة حول العالم وسوف يعيد قوة مصر الثقافية.